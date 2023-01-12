Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına tepkiler dinmiyor! Şirin Payzın: Bu özgüven nereden geliyor





"YÜZDE 1'LİK BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI GİBİ KONUŞ"

"Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı... Sayın Davutoğlu hala kendisini Başbakan olarak görerek konuşuyor. Şunu hatırlatmak lazım ki Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz."