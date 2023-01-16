Halk TV canlı yayında 6’lı masa hüsranı: "Kusura bakmayın bunu söylemek durumundayım.." | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ittifak ortağı Ahmet Davutoğlu'nun dile getirdiği, "Cumhurbaşkanı adayı, sözümüzü dinlemezse kriz çıkar" çıkışına destek vermesi, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de rahatsızlığa neden oldu. 6'lı masanın bu tarz çıkışlarla oy kaybettiğini söyleyen Siyaset Bilimci Can Kakışım, "Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bizim 'Ülkeyi yönetebiliriz' hissini seçmene vermemiz gerekli" şeklinde konuştu.