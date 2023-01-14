Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’komuta kademesi’ tepkisi: Asıl niyetini gösterdi

Hamd olsun her seçimde bize en güçlü destek veren milletimizsayesinde sadece ülkemizi eşi benzeri görülmeyen eserlere kavuşturmakla kalmadık, istiklalimize göz dikenlerin tamamının da hakkından geldik. Kendi milletinden umudunu kesenlerin ülkemizin kutlu yürüyüşünü kesmek için sergiledikleri kepazeliklere rağmen Cumhuriyetimizin 100. yılına heyecanla girdiğimiz bir döneme ulaştık.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: TAHAMMÜL EDEMEDİ

Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Siz böyle bir şey yapabilir misiniz?