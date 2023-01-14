Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Muğla'daki Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. TSK ve ordu kademesini hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemedi. Asıl niyetini gösterdi" dedi. 6'lı masayı eleştiren Erdoğan, "Bir masa kurmuşlar, herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar hiç Anayasa'yı okumamışlar. Seçilmediğin halde nasıl oluyorda hemen seçime gideriz diyorsun? Bunların 'Allah bir' dediğine inanın başka bir şeye inanmayın." ifadelerini kullandı.
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