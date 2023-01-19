SON DAKİKA: 14 Mayıs’ın yol haritası! 2 seçenek var, işte kritik tarihler...

CUMHUR İTTİFAKI HDP İLE, HDP DE CUMHUR İTTİFAKI İLE YAN YANA YÜRÜMEK İSTEMİYOR

Meclis'te grubu bulunan HDP, İYİ Parti veya CHP'den en az birinin seçim için destek kararı alması elzem. Ancak HDP, Cumhur İttifakı ile Cumhur İttifakı da HDP ile yol yürümeye sıcak bakmıyor. Gözler burada CHP ve İYİ Parti'ye çevriliyor. Ancak bu iki parti de 6 Nisan tarihinden sonra yapılacak bir karar değişikliğine yaklaşmıyor. Bu durum da seçim kararının Meclis'ten çıkma ihtimalini bir hayli zayıflatıyor.

İKİNCİ YOL: BAŞKAN ERDOĞAN ANAYASAL YETKİSİ İLE ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRECEK

Gözler Meclis'ten kararın çıkmaması durumunda ikinci yol olan Cumhurbaşkanı yetkisine çevrilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, 116'ncı madde ile ülkeyi seçime götürebilir. Güçlü ihtimal de bu gibi görünüyor.

Peki, bu durumda nasıl bir yol izlenecek, takvimdeki kritik günler hangileri?