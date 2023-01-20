Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan The Economist’e Cumhur İttifakı’ndan sert tepki: Bağımsız politikalar Batı’yı rahatsız etti

"TÜRKİYE KARŞITLIĞI HER ALANDA KENDİNİ GÖSTERİYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimlerde Cumhur ittifakımızın karşısındaki muhalefet sadece 6'lı masa veya onun içerdeki gizli destekçileri değildir.

Özellikle ABD ve AB'de giderek yükselen bir Türkiye düşmanlığını görüyoruz.

Hedefin Recep Tayyip ERDOĞAN olduğunu söylemek saf dillik olur. Çünkü daha işbaşına gelmeden Biden'in "Türkiye'de muhalefeti örgütlemeliyiz" sözlerini ardından Avrupa'da başını Macron'un çektiği Türkiye karşıtlığı her alanda kendini gösteriyor. En son biliyorsunuz İsveç'te o çirkin eylem gerçekleştirildi.

Batı emperyalizmin medyası da boş durmuyor. Onların tezlerini çürüten, planlarını suya düşüren Cumhurbaşkanımızı karalamak, lekelemek ve itibarsızlaştırmak için böyle yayınlar yapıyorlar.

Peki neden Batılı güçler Türkiye'yi, Recep Tayyip ERDOĞAN'ı hedef alıyor?

Çünkü Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye onların egemenlik alanlarını tehdit ediyor, sömürdükleri kaynaklara çomak sokuyor, adaletsizliklere, haksızlıklara karşı hakkı hakikatı söylüyor, onların YÜZYILLIK PLANLARINI bir anda yırtıp çöpe atıyor.

Hatırlayın; Barış Pınarı Harekatımızla güneyimizdeki tampon devletçik kurma hayalleri yıkıldı.