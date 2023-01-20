Beştepe’de opera gecesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle birlikte Turandot Operası'nı izledi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen ilk opera olma özelliğini taşıyan Turandot Operası'na sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Sanatçıları tebrik eden Emine Erdoğan, milletin evinde sanatçıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Eseri, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile eşi Hanife Kirişci, Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eşi Hümeyra Şahin Oktay izledi. Opera gösterisi sonrası sahnenin arka kısmına geçen Emine Erdoğan, sanatçıları kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi."Turandot", İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin unutulmaz eserleri arasında yer alıyor. Puccini'nin tamamlayamadan vefat ettiği dünyaca ünlü üç perdelik opera, Uzakdoğu kültürünün görkemli izlerini taşıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın, Çin Prensesi Turandot'a aşkı öğreten Calaf'ı seslendirdiği eserde, Turandot'a Feryal Türkoğlu ses verdi.İlk olarak Puccini'nin ölümünden bir yıl sonra seyirciyle buluşan "Turandot", İtalyan opera sanatının en güzel örneklerinden biri. Farsi bir sözcük olan "Turandot", Türkçe'de "Turan'ın kızı", Orta Asya'da ise "Turan'ın prensesi" anlamına geliyor. Opera, Çin imparatorunun kızı prenses Turandot'un, büyükannesinin yaşadıklarına karşılık erkeklerden intikam almasını konu ediniyor.