6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP’li Torun tarih verdi!

KILIÇDAROĞLU İSMİ ÖNE ÇIKIYOR!

6'lı masada en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkarken Akşener ise 'İmamoğlu ve Yavaş' ikilisi için hamlelerini yapıyor. Ali Babacan ise son dönemde HDP'yi açıktan destekleyici bir tavır almasıyla konuşulan bir diğer isimlerden.