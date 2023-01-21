HDP’den 6’lı masaya adaylık çıkışı: Bizim adayımıza oy verin

Geçtiğimiz günlerde seçime kendi çıkaracakları adayla gireceklerini açıklayan HDP'li Buldan'dan yeni bir çıkış geldi. Altılı masaya eleştirilerde bulunan Buldan, "Yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içindeler. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey" dedi.
"BİZİM ADAYIMIZA OY VERİN"
Millet İttifakı'nın adayı için hep kendi adaylarının yarıştan çekilmesinin öne sürüldüğünü söyleyen Buldan, "Bizim altılı masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor? Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" dedi.