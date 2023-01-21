Haberler Gündem Haberleri HDP’den 6’lı masaya adaylık çıkışı: Bizim adayımıza oy verin
Giriş Tarihi: 21.1.2023 12:28 Son Güncelleme: 21.1.2023 12:43

HDP’den 6’lı masaya adaylık çıkışı: Bizim adayımıza oy verin

Seçime kendi çıkaracakları adayla gireceklerini açıklayan HDP'li Pervin Buldan, yeni bir çıkış yaparak 6'lı masadan kendi adaylarını desteklemelerini istedi. Buldan, "Bizim 6'lı masa lehine adayımızı çekmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor? 6'lı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" dedi.

HDP’den 6’lı masaya adaylık çıkışı: Bizim adayımıza oy verin

Geçtiğimiz günlerde seçime kendi çıkaracakları adayla gireceklerini açıklayan HDP'li Buldan'dan yeni bir çıkış geldi. Altılı masaya eleştirilerde bulunan Buldan, "Yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içindeler. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey" dedi.

"BİZİM ADAYIMIZA OY VERİN"

Millet İttifakı'nın adayı için hep kendi adaylarının yarıştan çekilmesinin öne sürüldüğünü söyleyen Buldan, "Bizim altılı masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor? Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" dedi.

Bianet'e konuşan Buldan "Altılı masanın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansının çok yüksek olduğunu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

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HDP’den 6’lı masaya adaylık çıkışı: Bizim adayımıza oy verin
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