HDP’den 6’lı masaya adaylık çıkışı: Bizim adayımıza oy verin

Geçtiğimiz günlerde seçime kendi çıkaracakları adayla gireceklerini açıklayan HDP'li Buldan'dan yeni bir çıkış geldi. Altılı masaya eleştirilerde bulunan Buldan, "Yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içindeler. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey" dedi.