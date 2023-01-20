TSK’ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı’ya HDP’liler kucak açtı

HDP'LİLERLE BULUŞTU

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı'nın tahliye edilmesi HDP'de sevinçle karşılandı. Tahliye kararının alınmasın ardından ilk olarak HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya sarılan Fincancı, bugün de HDP'lilerle bir araya geldi.

"ARKADAŞIM HOŞ GELMİŞ"

Fincancı ile buluşan HDP'li Meral Danış Beştaş, beraberinde bulunan HDP'lilerle birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fincancı'ya sarılarak fotoğraf çektiren Beştaş, paylaşımına "Arkadaşım, Şebnem Hocamız hoşgelmiş" notunu düştü.

HDP, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve tutuklu yargılanan Şebnem Korur Fincancı'yı yaşanan süreçte yalnız bırakmamıştı. TTB'li Fincancı'nın duruşmalarını yerinde takip eden HDP'liler sosyal medyadan da sık sık destek mesajları paylaşmıştı.