Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması davası başladı

TTB Başkan Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik ifadeleri nedeniyle 'Terör örgütü propagandası' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde göndermişti.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davanın görülmesine başlanırken, duruşmaya TTB Merkez Konseyi üyeleri ile avukatları katıldı. Davanamenin okunmasının ardından TTB Merkez Konseyi üyeleri avukatları başsavcılığın duruşmayı takip etmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren hakim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda başsavcılığın duruşmalara katılmasını emredici bir hüküm bulunmaması nedeniyle avukatların istemini reddetti. Fincancı'nın avukatı Oya Meriç TTB Merkez Konseyi Başkanının, kurul üyeleri içinden seçildiğini belirterek, müvekkilinin görevden alınmasına yönelik müstakil bir talebin ileri sürülemeyeceğini kaydetti ve usule ilişkin itirazda bulundu. Avukat Meriç'in itirazının da reddi ve duruşmada tahkikat aşamasına geçileceğinin belirtilmesi üzerine söz alan avukatlar, eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini öne sürdükleri hakimin reddini talep etti. Reddi hakim talebi üzerine mahkeme, ret talebinin incelenmesi için mütalaa evrakının bir üst mahkemeye gönderilmesine hükmederek davayı erteledi.