HAPİS CEZASI ALDI, TAHLİYE EDİLDİ

"Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Anayasanın 53. maddesindeki kamusal haklarından mahrum bırakılması kararlaştırıldı. Fakat cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş | Video

"KİMYASAL MADDE VAR"

Almanya merkezli DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Şebnem Korur Fincancı, TSK'yı hedef alan sözlerinden dolayı herhangi bir pişmanlığının olmadığını, sözlerinin arkasında olduğunu savundu.

"Niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yapıyorum" diyen Fincancı, "Bir video izledim, hatta meslektaşlarımla birlikte izledik. Onu gözlüyorum ben. Bunun gaz formunda bir madde olduğunu, bu gaz formunun toksik bir gaz olması gerektiğini söylüyorum, zararlı olduğu için. Onun üzerinden de diyorum ki, 'Toksik bir gaz'... Anlamazlar diye sonra, 'Zehirli bir gaz' diyorum. Kimyasal madde, gaz olarak bir kimyasal madde var." şeklinde konuştu.