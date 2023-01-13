TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş | Video

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığına ilişkin ortaya attığı iftiraların halen arkasında olduğunu savundu. Söylediklerinden dolayı pişmanlık duymadığını dile getiren Fincancı, "Ben o konuşmamda belirtileri değerlendirirken 'Kimyasal silah' demiyorum. 'Bunun bir kimyasal silah olup olmadığına bakılsın, kimyasal silah ise, yasaklanmış kimyasal silahlar kapsamında olup olmadığı için ileri inceleme yapılsın' diyorum." ifadelerini kullandı.