CHP ve DEVA’dan Şebnem Korur Fincancı’ya kalkan! ’Kimyasal Silah’ iftirasına böyle sahip çıktılar...

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'ya yakın bir kanalda 'Kimyasal Silah' iftirası ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni açıktan hedef aldı. daha önce de terör porpagandası yapan Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı. Fincancı bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın evinde terör propagandası içeren materyaller ile kalaşnikof silahına ait mermiler bulundu. CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu bildirdi, "Kabul edilemez." dedi.