SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

İlkelerimizden ödün vermedik, tutarlılığımızdan caymadık. Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık. Ezbere bir hayatın izini takip etmedik. Fil dişi kulelerde milliyetçilik taslamadık. Siyasi muhitler arası, sürekli göçenlerle ne işimiz olmuş ne de ilişkimiz olmuştur.

Küçülmüş siyasetçilerin küçük hesplarına kafa yoracak değiliz. Çok şükür meydanlardan taşıyoruz.

2023 yılıdna 1923 yılının ilkelerini kesintiye uğratmayacak. 2023 yılında 1923 yılının ruh ve mirasını yağmalatmayacağız. Emek veriyoruz sçaba gösteriyoruz. Yeter ki cumhur kazansın, yeter ki sayın Recep Tayyip Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı olsun. Tarafımız belli, adayımız bellli tarafımız nettir.

Asıl gelenin cumhur ittifakı, asıl gelmekte olanın Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu görmüyorlar. 3 kuruşa 5 köfte sırasına girenler boşuna nefes tüketmesinler bizim bölünecek vatanımız yoktur. Yarınlar bugünden çok daha güzel olacaktır.