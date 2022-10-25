Video Haber Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar | Video

25.10.2022 | 11:33

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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ortaya attığı 'TSK kimyasal silah kullanıyor' iddiasına sert tepki gösteren Bahçeli, " Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulmalıdır. TTB Başkanı'nın Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yoldur. TTB'nin tıpla sağlıkla uzaktan yakından ilgisi kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

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