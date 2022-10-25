Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ortaya attığı 'TSK kimyasal silah kullanıyor' iddiasına sert tepki gösteren Bahçeli, " Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulmalıdır. TTB Başkanı'nın Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yoldur. TTB'nin tıpla sağlıkla uzaktan yakından ilgisi kalmamıştır." ifadelerini kullandı.