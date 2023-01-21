CHP’li belediyede intihar girişimi ve vurgun skandalı!

İçişleri Bakanlığı; geçtiğimiz Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne gönderilen bir e mailde Çanakkale Belediyesi'nde son dönemde bazı usulsüzlüklerin yaşandığı, bazı personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakanlıktan iki, Sayıştay'dan ise dört müfettiş iddiaların incelenmesi için belediyeye gönderildi.

DOSYALAR İNCELENDİ

Geçtiğimiz hafta belediyeye gelen müfettişler; iddiaların odağında olan insan kaynakları departmanında inceleme başlattı. Tüm dosyaları incelemeye alan müfettişler, 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu M.Y.'nin bir hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığını belirledi.



MÜDÜR BİLGİSAYARI AÇTI GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre müfettişler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hülya Aydın'dan M.Y'nin takip ettiği dosyaları isteyerek incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında müfettişler, M.Y.'nin tüm belediye personelinin maaşının aktarıldığı, sadece kendisinin özel şifreyle girebildiği dosyalama sistemine de girerek ödemeleri takibe aldı.