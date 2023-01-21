Milli Görüş’ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Erdoğan için destek istedi

Seçimlere az bir süre kala Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Başkan Erdoğan için destek istedi.

"MÜSLÜMANLAR KAZANIMLARINDAN OLMASIN"

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, başörtüsü sorunununun çözülmesi gibi elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden

Damar sosyal medyadan yayınladığı video mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır.

"SAYIN CUMHURBAŞKANINI DESTEKLEMELİYİZ

Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz.



Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar'dan seçim çağrısı: "Erdoğan'a destek olmalıyız" | Video

"ÖMRÜMÜ BU DAVAYA VERDİM"

Ben 83 yaşındayım, ömrümü bu davaya verdim, bu bakımdan yanlışlara 'yanlış' dedim. Doğrulara da 'doğru' demek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz."