Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar’dan seçim çağrısı: "Erdoğan’a destek olmalıyız" | Video

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, başörtüsü sorununun çözülmesi gibi elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Başkan Erdoğan için destek istedi.