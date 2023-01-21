Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar’dan seçim çağrısı: "Erdoğan’a destek olmalıyız" | Video
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, başörtüsü sorununun çözülmesi gibi elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Başkan Erdoğan için destek istedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
01:22
Ünlü sanatçı Goran Bregovic, "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti | Video 21.01.2023 | 14:18
07:33
03:28
Başkan Erdoğan’dan Bursa paylaşımı | Video 21.01.2023 | 12:42
01:37
Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi | Video 20.01.2023 | 22:20
01:54
26:36
02:00
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video 20.01.2023 | 20:36
03:36
Pendik’te yumruklu, taşlı, silahlı aidat kavgası kamerada: 2 yaralı | Video 20.01.2023 | 20:09
01:17
Alaplı 21.5 derecelik sıcaklıkla Türkiye rekoru kırdı | Video 20.01.2023 | 18:52
02:50
00:49
Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video 20.01.2023 | 18:15
03:57
Mehmet Barlas | 14 Mayıs 2023'te oyunuzu kime vereceksiniz? 20.01.2023 | 16:52
48:51
01:44
Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü! Temelini Başkan Erdoğan atacak | Video 20.01.2023 | 11:11
00:47
CHP ve HDP canlı yayında sözleşti: "Ortak kavşakta buluşacağız" | Video 20.01.2023 | 09:56
05:36
Okullarda karne heyecanı: Yarıyıl tatili bugün başlıyor | Video 20.01.2023 | 09:12
05:23
01:06
EDS direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video 19.01.2023 | 22:52
04:28
Büyükçekmece’de nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 19.01.2023 | 21:05