Saadet Partisi’nde 6’lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OLMALI"

"2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak; Ülkemiz seçimlere giderken 6'lı Masa, Milli Görüş'ün aday belirleme esas ve usulünde olmayan bir şekilde kazanacak aday, Erdoğan'ı yenecek aday, herkesin oyunu alacak aday gibi hiçbir esas, ilke ve ahlak taşımayan kriterleri önermektedir. Halbuki Milli Görüş Hareketi'nin geçmişi, tecrübesi ve dayandığı ilkeler itibarıyla Milli Görüş kriterlerini ortaya koyması ve bu kriterlere uygun adayı milletimize teklif etmesi beklenirdi."