SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan hızlı tren müjdesi: Bursa’da 2025’te hizmete açacağız...

"KURAKLIĞIN ÇARESİ BARAJ"

Gemlik Büyük Kumlu Barajı'nı da bugün resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj... Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediye'miz, güncel bedeli 67 milyar lirayı geçen projeleri ilimize kazandırdı.

Yatırım tutarı yaklaşık 30 milyar lirayı bulan 128 tesisin de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 12 milyar liraya varan kamu yatırımı ile 30 milyar liraya varan özel yatırımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.