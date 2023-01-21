SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan hızlı tren müjdesi: Bursa’da 2025’te hizmete açacağız...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da baraj, tesis ve birçok önemli yapınmın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, burada barajın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, kuraklığın çaresinin barajlar olduğunu belirtti. Erdoğan, Bursa'ya hızlı tren müjdesini verdi, "2025'te açacağız." dedi.
"BURSA BİZİMLE OLDUKÇA ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ MESELE YOKTUR"
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin, girdiğimiz her mücadelede duasını da, desteğini de hep yanımızda bulduk. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah birlikte inşa edeceğiz. Tarımın, denizin, dağın, yeşilin, kuruluşun şehri Bursa bizimle oldukça inşallah üzerinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Bugün de hem şehrimizi hak ettiği eserleere kavuşturmak, hem sizinle muhabbet etmek için buradayız. Gençlerle programdan sonra coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sonra da Bursa Ticaret Odası'nın düzenlediği programda şehre katkı sunan iş insanlarımızla birlikte olacağız.
120 BİN KİŞİ MİTİNGE KATILDI
Az önceden emniyetten rakamları alıyım dedim .Yol boyu, yolun sağı solu doluydu. Verilen rakam şu. 120 bini bugün aştık. Sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle birlikte oldu. Aramızdaki bu sevgiden, gönül bağından aldığımız güç ile 2023'teki sınavımızı başarı ile vereceğiz. Sonra da yeni atılımlara yöneleceğiz.
Eğitimde anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, 127 farklı yatırımı bugün resmen açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan altyapı ve binalarının açılışını yapıyoruz.
Sağlıkta, çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin açılışını yapıyoruz.
"KURAKLIĞIN ÇARESİ BARAJ"
Gemlik Büyük Kumlu Barajı'nı da bugün resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj... Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.
Bursa Büyükşehir Belediye'miz, güncel bedeli 67 milyar lirayı geçen projeleri ilimize kazandırdı.
Yatırım tutarı yaklaşık 30 milyar lirayı bulan 128 tesisin de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 12 milyar liraya varan kamu yatırımı ile 30 milyar liraya varan özel yatırımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
BURSA'YA 80 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI
14 milyar lira tutarında yapılacak yatırımın da şimdide hayırlı olmasını diliyorum. Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bursa'ya ikinci üniversiteyi kurduk. Gençlik ve Spor'da 43 bin kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. 72 adet spor tesisi kurduk. Bursa'ya sosyal yardımlarda 7,2 milyartutarında kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında şehir hastanelerimizin de yer aldığı 3764 yataklı 23 hastane yaptık. 3 sağlık tesisimizin yapımı da devame diyor. 25 bin 679 konut projesini de şehrimizde hayata geçirdik. İlk Evim kapsamında 8650 konut daha inşa edeceğiz. Yıldırım'da da 500 iş yerini sizlere sunacağız. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 14 bin 292 birimin dönüşümünü gerçekleştirdik.
Bursa'dan İstanbul'a 1 saatte, İzmir'e 3.5 saatte, Eskişehir'e 2.5 saatte geçilebiliyor.
HIZLI TREN MÜJDESİ
6 barajın inşaatı sürüyor. Sulama projeleri ile 561 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimize 2.3 milyar lira destek verdik.
Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattını 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. TOGG fabrikasına ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 OSB kurduk. Bursalı iş insanlarımıza 17,3 milyar lira prim desteği sağladık. Bursa teknoloji OSB şehrimizin marka değerini artıracak, istihdam ve ihracatı artıracaktır. Doğal gaz abone sayısını 1 milyon 30 bine çıkardık.
İnşallah önümüzdeki dönem Bursa'yı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getirecek yeni hizmet ve eserlerle sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz.