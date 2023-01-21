Son Dakika: Bursa'da Toplu Açılış Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da dev eserlerin resmi açılışını yaptı. Erdoğan, kuraklık ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gemlik Büyük Kumlu Barajı'nı da bugün resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj... Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz." dedi. Erdoğan, Bursa'ya hızlı trenin müjdesini de verdi, "2025'te açıyoruz." ifadelerini kullandı.
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