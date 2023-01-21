Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya İHA/SİHA tepkisi: Hazımsızlıklarının son örneği!
Giriş Tarihi: 21.1.2023 19:06 Son Güncelleme: 21.1.2023 20:07

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya İHA/SİHA tepkisi: Hazımsızlıklarının son örneği!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, 6'lı masa aktörlerinin İHA-SİHA karşıtı çıkışlarını 'hazımsızlık' olarak niteledi. Erdoğan, "Bunların tek derdi, iradesi ve özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir." dedi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya İHA/SİHA tepkisi: Hazımsızlıklarının son örneği!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye bir asra hapsedilemeyecek kadar köklü bir maziye, derin hafızaya eşine az rastlanır zengin müktesebata sahip bir devlettir. Koalisyon hükümetleri olsa 10-15 yılda bitmeyecek yüzlerce köprüyü, otoyolu, havalimanını birkaç yıl gibi rekor sürelerde hizmete açtık. Dünya enerji ve gıda krizini konuşurken biz ihracatta 254 milyar dolara ulaşmamızı konuşuyoruz.

"HEVESLERİNİ BİR KEZ DAHA KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ"

Ekonomimizi açıkça çökertmeyi amaçlayan sermaye ırkçılığı karşısında herkesten evvel bu ülkenin sanayi ve ticaret odaları tavır koymalıydı. İş dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz. Ülkemizin stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Yabancı ekonomi komiserlerinden medet uman müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar kriz bataklığına sürüklemesine göz yummayacağız Milletimizin gündeminden tamamen çıkardığımız siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz.

6'LI MASAYA İHA/SİHA TEPKİSİ

İHA ve SİHA konusu 6'lı masanın hazımsızlığının son örneğidir. Bunların tek derdi gel diyince gelen git deyince giden iradesiz, güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya İHA/SİHA tepkisi: Hazımsızlıklarının son örneği!
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