SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya İHA/SİHA tepkisi: Hazımsızlıklarının son örneği!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye bir asra hapsedilemeyecek kadar köklü bir maziye, derin hafızaya eşine az rastlanır zengin müktesebata sahip bir devlettir. Koalisyon hükümetleri olsa 10-15 yılda bitmeyecek yüzlerce köprüyü, otoyolu, havalimanını birkaç yıl gibi rekor sürelerde hizmete açtık. Dünya enerji ve gıda krizini konuşurken biz ihracatta 254 milyar dolara ulaşmamızı konuşuyoruz.