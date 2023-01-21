SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya İHA/SİHA tepkisi: Hazımsızlıklarının son örneği!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye bir asra hapsedilemeyecek kadar köklü bir maziye, derin hafızaya eşine az rastlanır zengin müktesebata sahip bir devlettir. Koalisyon hükümetleri olsa 10-15 yılda bitmeyecek yüzlerce köprüyü, otoyolu, havalimanını birkaç yıl gibi rekor sürelerde hizmete açtık. Dünya enerji ve gıda krizini konuşurken biz ihracatta 254 milyar dolara ulaşmamızı konuşuyoruz.
"HEVESLERİNİ BİR KEZ DAHA KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ"
Ekonomimizi açıkça çökertmeyi amaçlayan sermaye ırkçılığı karşısında herkesten evvel bu ülkenin sanayi ve ticaret odaları tavır koymalıydı. İş dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz. Ülkemizin stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Yabancı ekonomi komiserlerinden medet uman müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar kriz bataklığına sürüklemesine göz yummayacağız Milletimizin gündeminden tamamen çıkardığımız siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz.