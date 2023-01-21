Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar | Video
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar | Video

21.01.2023 | 19:42

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu.

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