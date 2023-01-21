AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen 2023 Roman Buluşması'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 'Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' temasıyla gerçekleşen buluşmada Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Programa, Suzan Kardeş, Alişan, Kibariye, Kobra Murat, Goran Bregoviç, Serkan Çağrı, Yücel Arzen gibi sanatçılar da katıldı.
Goran Bregovic etkinlikte, Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti. Orkestrayı Orhan Şallıer'in yönettiği konserde, Sezen Kiremit solist olarak sahne aldı.
Ünlü sanatçı Goran Bregovic, "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti | Video
Erdoğan, Bregovic'e plaket verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğin ardından Bregovic'e plak hediye etti.
Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait şarkının sözleri şöyle:
"Doğdu üstümüze nazlı hilali Doğruya döndürdük biz kalplerimizi Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti Yarın değil hemen şimdi! Vursun davullar sevdamızı deli deli Derdimin dermanı, çaresi çok belli. Türkiye Yüzyılı insanlığın müjdesi Yarın değil hemen şimdi! Doğ doğ doğ ey güneş… Üstümüze dök ışıklarını Dağılsın bulutlar... Mazlumlar söylesin şarkılarını Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yarın değil hemen şimdi"
Etkinlikte ayrıca, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile Muhammed Yıldırır da sahne aldı.