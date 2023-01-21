Ünlü sanatçı Goran Bregovic, "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti

Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait şarkının sözleri şöyle:

"Doğdu üstümüze nazlı hilali Doğruya döndürdük biz kalplerimizi Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti Yarın değil hemen şimdi! Vursun davullar sevdamızı deli deli Derdimin dermanı, çaresi çok belli. Türkiye Yüzyılı insanlığın müjdesi Yarın değil hemen şimdi! Doğ doğ doğ ey güneş… Üstümüze dök ışıklarını Dağılsın bulutlar... Mazlumlar söylesin şarkılarını Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yarın değil hemen şimdi"

Etkinlikte ayrıca, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile Muhammed Yıldırır da sahne aldı.