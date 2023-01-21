Ünlü sanatçı Goran Bregovic, "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti | Video
Ünlü sanatçı Goran Bregovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında sahne aldı.
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