Başkan Erdoğan’dan şehit korucu Nimet Encu’nun ailesine başsağlığı

Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile şehidin Şırnak'taki evini ziyaret etti.
(Şehit Nimen Encü)
"RABBİM BİZLERİ, ŞEHİTLERİMİZE VE AİLELERİNE MAHCUP ETMESİN"
Bakan Soylu, ziyarete ilişkin "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu'nda Şehit düşen Kahraman Korucumuz Nimet Encu'nun taziyesindeyiz. Ailemizin vakur duruşuna minnettarız. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin..." açıklamasında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonundan görüştüğü şehit babasına taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan, "Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Sizleri de inşallah cennetinde yavrularınızla buluştursun. Evladımız böyle bir mücadeleyi verirken şehit oldu. Bütün aileye şahsım ve milletim adına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim sabrınızı artırsın." dedi.
Başkan Erdoğan'dan şehit korucu Nimet Encu'nun ailesine taziye telefonu | VİDEO