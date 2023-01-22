Başkan Erdoğan’dan şehit korucu Nimet Encu’nun ailesine başsağlığı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonundan görüştüğü şehit babasına taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan, "Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Sizleri de inşallah cennetinde yavrularınızla buluştursun. Evladımız böyle bir mücadeleyi verirken şehit oldu. Bütün aileye şahsım ve milletim adına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim sabrınızı artırsın." dedi.

Başkan Erdoğan'dan şehit korucu Nimet Encu'nun ailesine taziye telefonu | VİDEO