Başkan Erdoğan'dan şehit korucu Nimet Encu'nun ailesine taziye telefonu | VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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