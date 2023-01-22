CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eşiyle birlikte Bodrum'a gelen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı dün akşam misafir etti. Başkan Aras, misafirleriyle gece kulübünde eğlenirken iddiaya göre eski belediye çalışanı A.Ö. ile tartıştı. Kavga anı mekanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Başkan Aras alkollü olması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandı. A.Ö., Başkan Aras'ın şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren A.Ö. öğle saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BAŞKANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

A.Ö.'nün de Başkan Aras'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. A.Ö.'nün geçmiş yıllarda Bodrum Belediye personeli olduğu ve siyasi nedenlerle gerekçelerle Aras tarafından görevine son verildiği iddia edildi.