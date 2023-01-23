CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti | VİDEO
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile gece kulübünde eğlenen CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras karakolluk oldu. Başkan Aras, eski belediye çalışanı A.Ö. ile kavga etti. İki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, kavga anı mekanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Başkan Aras alkollü olması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti.
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