Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende İstanbullulara müjde veren Başkan Erdoğan, hattın 1 ay boyunca ücretsiz olarak hizmette olacağını söyledi.
Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş
İLK SÜRÜŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Açılışın ardından metronun vatman koltuğuna geçen Başkan Erdoğan, hattın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
AÇILACAK OLAN KISIM
Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı (34 km) durakları:
Açılacak kısım günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek ve Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.
SEYAHAT SÜRELERİ
23 OCAK'TA SEFERLER BAŞLIYOR
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) sosyal medya hesabından hattın ilk seferine ilişkin bilgi paylaşıldı. TCDD tarafından yapılan paylaşımda "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız bir ay süre ile ücretsiz olup yolcu taşımacılığına 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla başlıyor" ifadelerine yer verildi.