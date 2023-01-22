Haberler Gündem Haberleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda
Giriş Tarihi: 22.1.2023 18:37 Son Güncelleme: 22.1.2023 19:09

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunun açılış töreni sonrası hattın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende İstanbullulara müjde veren Başkan Erdoğan, hattın 1 ay boyunca ücretsiz olarak hizmette olacağını söyledi.

Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş

İLK SÜRÜŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Açılışın ardından metronun vatman koltuğuna geçen Başkan Erdoğan, hattın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

AÇILACAK OLAN KISIM

Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı (34 km) durakları:

  • Kâğıthane
  • Hasdal
  • Kemerburgaz
  • Göktürk
  • İhsaniye
  • Terminal 2
  • Kargo Terminali
  • İstanbul Havalimanı

Açılacak kısım günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek ve Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.

SEYAHAT SÜRELERİ

  • Göktürk-İstanbul Havalimanı 12 dakika
  • Kağıthane-İstanbul Havalimanı 24 dakika
  • Zincirlikuyu - İstanbul havalimanı 33 dakika
  • 4. Levent - İstanbul havalimanı 35 dakika
  • Taksim - İstanbul havalimanı 41 dakika
  • Esenler - İstanbul havalimanı 45 dakika
  • Mahmutbey-İstanbul Havalimanı 50 dakika

23 OCAK'TA SEFERLER BAŞLIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) sosyal medya hesabından hattın ilk seferine ilişkin bilgi paylaşıldı. TCDD tarafından yapılan paylaşımda "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız bir ay süre ile ücretsiz olup yolcu taşımacılığına 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla başlıyor" ifadelerine yer verildi.

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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda
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