Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda

23 OCAK'TA SEFERLER BAŞLIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) sosyal medya hesabından hattın ilk seferine ilişkin bilgi paylaşıldı. TCDD tarafından yapılan paylaşımda "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız bir ay süre ile ücretsiz olup yolcu taşımacılığına 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla başlıyor" ifadelerine yer verildi.