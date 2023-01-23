Genç akademisyen Dr. Yasemin Kübra Akyel SABAH’a konuştu: ‘Aziz hoca haftanın 7 günü çalışıyor’

"AZİZ HOCANIN LABORATUVARDA OLMADIĞI BİR GÜN VE SAAT YOK"

Aziz Hoca ile çalışmanın büyük bir onur ve mutluluk olduğunu dile getiren Akyel, şunları söyledi: "Bunun dışında büyük bir sorumluluk duygusuna da sahibim. Burada çalışmanın çok kıymetli olduğunun farkındayım ve laboratuvarda her günümü en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Aziz Hoca haftanın 7 günü çalışıyor, henüz laboratuvarda olmadığı bir gün veya saate denk gelmedim. Bu anlamda kendisi bizim için çok iyi bir örnek ve motivasyon kaynağı oluyor. Bizden çalışma sonuçlarımızla alakalı sık sık rapor istiyor. Sonuçlarımızı tartışıp, bir sonraki çalışmaları planlıyoruz. Burada çok iyi işleyen bir düzen var. Laboratuvarda uzun saatler geçiriyoruz ama bunun karşılığının bilimsel anlamda alındığını görebiliyorum."