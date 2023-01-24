3 yılda devlet farkı

Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri de depremde ağır hasar aldı. Bugün deprem felaketinin 3'üncü yıldönümü. TOKİ ve AFAD, Elazığ'da vatandaşların yaralarını sardı. Yeniden kurulan mahallelerde tamamlanan konutların yüzde 92'si (21 bin konut ve 479 işyeri) hak sahiplerine teslim edildi. Yüzde 8'lik kısım ise birkaç ay içerisinde vatandaşlara teslim edilecek.Malatya'da da afetzedeler için yapılan konutlar kent genelinde yükselirken Battalgazi, Kale, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde köy tipi konutlar inşa edildi. 1497 köy evinden 1173'ü teslim edildi. Adeta yeniden inşa edilen Doğanyol ilçesinde 5 bin konut hak sahiplerine verildi. Kale'ye bağlı Bent Mahallesi'nde yapılan Karakaya Baraj Gölü manzaralı köy tipi evler depremzedelere güvenli ve konforlu yaşam sunuyor. SABAH, evleri teslim edilen vatandaşlarla konuştu: Doğanyol'dan Zeynep Küçükdoğan: Hükümetimizin biri bin olsun. Eskiden yıkık evlerde oturuyorduk. Bu yaşa kadar böyle güzel, temiz ev görmedik.3 yıl geçti. Eşimi,çocuklarımı, her şeyimi gömdüm.Deprem sadece yıkmıyor, canlarıda alıyor. Çok soğuk bir geceydiama devletin sıcak eli üzerimizdeydi,Elazığ'ımızın üzerindeydi.Allah devletimizden, milletimizdenrazı olsun. 3 yıl geçmesinerağmen hâlâ yanımızdalar.Devlet bize sahipçıktı, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladıve ev verdi. 3 yıldır oturuyoruz,sokakta da kalabilirdik.Depremden sonra tüm ihtiyaçlarım karşılandı.Evimizi en kısa sürede yapıp teslim ettiler. Çokgüzel, bahçe içerisinde. Başkanımızdan Allah razı olsun.Eskievimiz kötüydü, şimdi devletimizin yardımıyla 1.5 dönümarsa üzerine mükemmel bir ev yapıldı. Burası bizim içinköy tipi konut değil villa. Çok modern, harika bir ev yapt-ılar, Allah devletimizden razı olsun. Ayrıca bizim konutlarınmanzarası çok güzel. Yaz aylarında eve hiç girm-iyoruz, havadar bir yerimiz var. Karakaya Barajı Gölümanzaramız var, yerimiz çok güzel. Çok memnunuz.2 yıl içerisindeyeni konutlarımız teslim edildi. Hiç mağduriyetyaşamadık. Allah devletimizden razıolsun. AABaşkan Erdoğan'ın önceki gün Bursa'da açılışını yaptığı projeler arasında, Balıkesir'den Bursa'ya taşınan Karyağmaz Köyü de vardı. Karyağmaz Köyü 1940'lı yıllarda Bursa Mustafakemalpaşa'ya bağlıydı. Dağlık arazide, resmi işlemleri olduğunda 60 km mesafedeki ilçe merkezine ulaşmakta güçlük çeken köylüler, bir süre sonra 35 km mesafedeki Balıkesir Dursunbey'e bağlandı. Ancak köyün içinde bulunduğu ormanı korumak isteyen devlet, ilgili kanun kapsamında Karyağmaz'ı Bursa Mustafakemalpaşa'ya 4 km mesafedeki Yalıntaş Mahallesi'ne taşıdı. 164 metrekarelik 2 katlı 3+1 bahçeli evlere taşınan Karyağmazlılar, "Başkan Erdoğan'ın vizyonunu anlatmaya gerek yok. Her şeyimiz çok kullanışlı Allah devletimize zeval vermesin" dedi.