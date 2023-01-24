3 yılda devlet farkı

Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri de depremde ağır hasar aldı. Bugün deprem felaketinin 3'üncü yıldönümü. TOKİ ve AFAD, Elazığ'da vatandaşların yaralarını sardı. Yeniden kurulan mahallelerde tamamlanan konutların yüzde 92'si (21 bin konut ve 479 işyeri) hak sahiplerine teslim edildi. Yüzde 8'lik kısım ise birkaç ay içerisinde vatandaşlara teslim edilecek.
Malatya'da da afetzedeler için yapılan konutlar kent genelinde yükselirken Battalgazi, Kale, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde köy tipi konutlar inşa edildi. 1497 köy evinden 1173'ü teslim edildi. Adeta yeniden inşa edilen Doğanyol ilçesinde 5 bin konut hak sahiplerine verildi. Kale'ye bağlı Bent Mahallesi'nde yapılan Karakaya Baraj Gölü manzaralı köy tipi evler depremzedelere güvenli ve konforlu yaşam sunuyor. SABAH, evleri teslim edilen vatandaşlarla konuştu: Doğanyol'dan Zeynep Küçükdoğan: Hükümetimizin biri bin olsun. Eskiden yıkık evlerde oturuyorduk. Bu yaşa kadar böyle güzel, temiz ev görmedik.
SOĞUK GECEDEN SONRA DEVLETİN SICAK ELİ HEP ÜZERİMİZDE OLDU
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin Köyü'nde yıkılan Mavigöl Apartmanı'nda hamile eşi Pınar (38) ve oğlu Miraç'ı (13) kaybeden Meriç Dişli (45):
3 yıl geçti. Eşimi,
çocuklarımı, her şeyimi gömdüm.
Deprem sadece yıkmıyor, canları
da alıyor. Çok soğuk bir geceydi
ama devletin sıcak eli üzerimizdeydi,
Elazığ'ımızın üzerindeydi.
Allah devletimizden, milletimizden
razı olsun. 3 yıl geçmesine
rağmen hâlâ yanımızdalar.
Elazığ'da 5 katlı Ayken Apartmanı'nda annesi Müzeyyen (89) ve eşi İkram'ı (54) kaybedip kardeşi Şule (52) ise 22 saat göçük altında kalan Fikret Ayken (68):
Devlet bize sahip
çıktı, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı
ve ev verdi. 3 yıldır oturuyoruz,
sokakta da kalabilirdik.
GÖL MANZARALI VİLLA
Malatya'nın Kale ilçesinde enkazdan yaralı çıkarılan Nuran Kılcı:
Depremden sonra tüm ihtiyaçlarım karşılandı.
Evimizi en kısa sürede yapıp teslim ettiler. Çok
güzel, bahçe içerisinde. Başkanımızdan Allah razı olsun.
Malatya Kale'den Murat-Serpil Sönmez çifti:
Eski
evimiz kötüydü, şimdi devletimizin yardımıyla 1.5 dönüm
arsa üzerine mükemmel bir ev yapıldı. Burası bizim için
köy tipi konut değil villa. Çok modern, harika bir ev yapt-ı
lar, Allah devletimizden razı olsun. Ayrıca bizim konutların
manzarası çok güzel. Yaz aylarında eve hiç girm-i
yoruz, havadar bir yerimiz var. Karakaya Barajı Gölü
manzaramız var, yerimiz çok güzel. Çok memnunuz.
Kale'den Cemile Altınok:
2 yıl içerisinde
yeni konutlarımız teslim edildi. Hiç mağduriyet
yaşamadık. Allah devletimizden razı
olsun. AA
ORMANLIK ALANA KORUMA, KÖYLÜYE KONFORLU YAŞAM
Başkan Erdoğan'ın önceki gün Bursa'da açılışını yaptığı projeler arasında, Balıkesir'den Bursa'ya taşınan Karyağmaz Köyü de vardı. Karyağmaz Köyü 1940'lı yıllarda Bursa Mustafakemalpaşa'ya bağlıydı. Dağlık arazide, resmi işlemleri olduğunda 60 km mesafedeki ilçe merkezine ulaşmakta güçlük çeken köylüler, bir süre sonra 35 km mesafedeki Balıkesir Dursunbey'e bağlandı. Ancak köyün içinde bulunduğu ormanı korumak isteyen devlet, ilgili kanun kapsamında Karyağmaz'ı Bursa Mustafakemalpaşa'ya 4 km mesafedeki Yalıntaş Mahallesi'ne taşıdı. 164 metrekarelik 2 katlı 3+1 bahçeli evlere taşınan Karyağmazlılar, "Başkan Erdoğan'ın vizyonunu anlatmaya gerek yok. Her şeyimiz çok kullanışlı Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Muharrem DOĞANTEZ