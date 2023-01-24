Bakan Ersoy’dan 2023 mesajı: Önemli projeleri hayata geçireceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkelerin ve milletlerin en büyük gücünün insan potansiyeli, bir diğer önemli unsurun da kültür ve sanata verilen değer olduğunu söyledi.

"RAMİ KÜTÜPHANEMİZ, KÜLTÜR SENTEZİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ "

Büyük ve şanlı geçmişiyle Türk milletinin ise her ikisine de sahip olduğunu belirten Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde yaptığımız çalışmalarımızda, kültürümüzü ve sanatımızı desteklemek için var gücümüzle çalışıp, her türlü adımı attık. Bu topraklara ait eserleri yurt dışından getirdik. Ecdadımızın emanetlerini ve eserleri ihya ettik. Çağın ihtiyaçlarına göre gelenekselle, moderniteyi yan yana getirdik. Geçtiğimiz hafta açtığımız Rami Kütüphanemiz, bu kültür sentezinin en güzel örneği oldu." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalarla kültür ve turizmin birbirini destekleyen, aynı zamanda güçlendiren bir ekosistem olmasını sağladıklarını vurgulayan Ersoy, projeleri hayata geçirirken hiçbir zaman tek yönlü planlar yapmadıklarını kaydetti.