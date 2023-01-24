CHP’li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi





Vahap Seçer, bunu da zamanla yok etti. Lisans ve ön lisans mezunlarının eğitim durumlarından aldıkları farkları iptal etti. Sürekli işçiler, özellikle üniversite mezunları asgari ücretin iki katından fazla maaş alıyordu, Şu anda 7 bin 250 TL maaş alıyor. Kadrolu işçilerin yevmiyesi ise 314 TL ile yoksulluk sınırının altında.