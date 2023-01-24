Haberler Gündem Haberleri Seçim takvimi nasıl işleyecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 24.1.2023 12:27 Son Güncelleme: 24.1.2023 12:40

Seçim takvimi nasıl işleyecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Peki seçim takvimi ile ilgili süreç nasıl işleyecek? Seçim beyannamesi ne zaman açıklanacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor. Hem TBMM'nin hem de Cumhurbaşkanının seçim yenileme kararı alabileceğini belirten Yavuz, "Meclis feshedilmeyecek, seçimin yenilenmesi durumu var. Üst mevzuat baz alınır, seçim kararı sonrası süreç 60 gün. Karar alındığında 60 günlük süreç başlar." ifadelerini kullandı.

Seçim takvimi nasıl işleyecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

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Ali İhsan Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"ASLINDA HİÇBİR ŞEY KARIŞIK DEĞİL, HER ŞEY ÇOK NET"

"Aslında hiçbir şey anlatıldığı kadar karışık değil. Ama piyasada konuşulanlara, söylenilenlere, tartışılanlara baktığınızda sanıyorsun ki mevzuatta da bir karışıklık var ya da bilinmeyen noktalar var. Aslında hiçbir şey karışık değil. Bilinmeyen hiçbir taraf yok. Aslında her şey çok net.

"FESİH DEĞİL, SEÇİM YENİLEME KARARI"

Hem anayasadaki ilgili hükümler 116. maddeyi söylüyorum hem cumhurbaşkanı seçim kanunundaki hükümler hem de milletvekili seçim kanunundaki hükümler net ortada bu konuya ilişkin. Bir kere hem TBMM'nin seçim yenileme kararı alma hakkı var hem de cumhurbaşkanının. Bir kere adı seçim yenileme kararı. Fesih değil.

Fesih çünkü yine anayasanın 116. Maddesine dayalı olarak söylüyorum fesih ortadan kaldırmayı ifade eder. Yani o artık görev yapamaz. Feshettiğiniz yer artık görev yapamaz. Halbuki anayasanın 116. Maddesinin ilgili fıkrası diyor ki bir sonraki yani diğeri seçilene kadar görevi devam eder. Dolayısıyla bu fesih değil. Birlikte seçime götürme meselesi yani seçimin yenilenmesi durumu. Meclis feshedilmeyecek, seçimin yenilenmesi durumu var.

"SEÇİM KARARI SONRASI SÜREÇ 60 GÜN"

Üst mevzuat baz alınır, seçim kararı sonrası süreç 60 gün. Karar alındığında 60 günlük süreç başlar.

MUHALEFETİN "ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI" İDDİASI

AK Partili olmayan hukukçular bile bu görüşe katılmıyor.

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Seçim takvimi nasıl işleyecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar
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