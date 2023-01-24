Seçim takvimi nasıl işleyecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

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Ali İhsan Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"ASLINDA HİÇBİR ŞEY KARIŞIK DEĞİL, HER ŞEY ÇOK NET"

"Aslında hiçbir şey anlatıldığı kadar karışık değil. Ama piyasada konuşulanlara, söylenilenlere, tartışılanlara baktığınızda sanıyorsun ki mevzuatta da bir karışıklık var ya da bilinmeyen noktalar var. Aslında hiçbir şey karışık değil. Bilinmeyen hiçbir taraf yok. Aslında her şey çok net.