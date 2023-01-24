Seçim takvimi nasıl işleyecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
Ali İhsan Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"ASLINDA HİÇBİR ŞEY KARIŞIK DEĞİL, HER ŞEY ÇOK NET"
"Aslında hiçbir şey anlatıldığı kadar karışık değil. Ama piyasada konuşulanlara, söylenilenlere, tartışılanlara baktığınızda sanıyorsun ki mevzuatta da bir karışıklık var ya da bilinmeyen noktalar var. Aslında hiçbir şey karışık değil. Bilinmeyen hiçbir taraf yok. Aslında her şey çok net.
"FESİH DEĞİL, SEÇİM YENİLEME KARARI"
Hem anayasadaki ilgili hükümler 116. maddeyi söylüyorum hem cumhurbaşkanı seçim kanunundaki hükümler hem de milletvekili seçim kanunundaki hükümler net ortada bu konuya ilişkin. Bir kere hem TBMM'nin seçim yenileme kararı alma hakkı var hem de cumhurbaşkanının. Bir kere adı seçim yenileme kararı. Fesih değil.
Fesih çünkü yine anayasanın 116. Maddesine dayalı olarak söylüyorum fesih ortadan kaldırmayı ifade eder. Yani o artık görev yapamaz. Feshettiğiniz yer artık görev yapamaz. Halbuki anayasanın 116. Maddesinin ilgili fıkrası diyor ki bir sonraki yani diğeri seçilene kadar görevi devam eder. Dolayısıyla bu fesih değil. Birlikte seçime götürme meselesi yani seçimin yenilenmesi durumu. Meclis feshedilmeyecek, seçimin yenilenmesi durumu var.