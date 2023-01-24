Seçim takvimi nasıl işleyecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Peki seçim takvimi ile ilgili süreç nasıl işleyecek? Seçim beyannamesi ne zaman açıklanacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hem TBMM'nin hem de Cumhurbaşkanının seçim yenileme kararı alabileceğini belirten Yavuz, "Meclis feshedilmeyecek, seçimin yenilenmesi durumu var. Üst mevzuat baz alınır, seçim kararı sonrası süreç 60 gün. Karar alındığında 60 günlük süreç başlar." ifadelerini kullandı.