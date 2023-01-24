SON DAKİKA: Bakan Koca’dan SMA ilacı açıklaması: 2 ilacı daha ödeme listesine almamız gündemde...





DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN SİSTEMİMİZ VAR

Son günlerde sahte ilaç konusu ile ilgili kamuoyunu yanıltan açıklamalara da açıklık getiren Bakan Koca, "Sahte ilaçla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak isteniyor. Bizim dünyada benzeri olmayan, kısaca İTS dediğimiz İlaç Takip Sistemimiz var. Yani ilacın üretimden depoya, depodan eczane raflarına gelişine ve hastaya uygulanmasına kadar takip edebildiğimiz, dijital ortamda izlediğimiz güçlü bir sistemimiz var. Kaldı ki bu sistemi yurtdışına da ihraç ediyoruz. Eczanelerde gördüğünüz, raflarda gördüğünüz bütün ilaçlar İTS'ye kayıtlıdır. Yani raflardan, eczanelerden satın aldığınız ruhsatlı hiçbir ilacın sahte olma durumu söz konusu değil. Tüm ruhsatlı ilaçlar İTS'ye ve barkod sistemine kayıtlı. Bunun dışında yurtdışı ilaç adı altında, Türkiye'de ruhsatı olmayan, hastaya özel getirilen ilaçlar var. Bildiğiniz gibi tek bir ilaçla ilgili bir iddia söz konusu idi, bununla ilgili de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun (TİTCK) nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu zaten gördünüz. Kurumumuz tarafından durum tespit edildi, soruşturma açıldı ve suç duyurusunda bulunuldu. Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde; bizde ruhsatlı olmayan yurtdışından bir ilacın ülkemize girişi olduğunda da, İTS'ye kaydedilmeden hastaya kullanımı söz konusu olamayacak. Vatandaşımız müsterih olsun" ifadelerini kullandı.