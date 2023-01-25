2023’ün ilk MGK’sı! İşte masadaki kritik başlıklar





RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da görüşüleceği toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.