Avrupa, Ortaçağ karanlığına gömüldü

Hollanda'nın aşırı sağcı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde polisin seyrettiği alçakça eylemde Kuran-ı Kerim'e saldırdı. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk büyükelçiliği önünde Kuran'a yapılan saldırının Hollanda'da da tekrarlanması Avrupa'nın Ortaçağ karanlığına gömüldüğünü gözler önüne serdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Bu eylemlere izin verilmesi, Avrupa'yı Ortaçağ karanlığına yeniden götürme çabasından başka bir şey değildir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda" uyarısında bulunurken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir" dedi.