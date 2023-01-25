İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ikna oldu! 6’lı masa öncesi dikkat çeken gelişme

"YIPRATILMASIN" DEDİLER AMA...

6'lı masanın sık sık "Adayımızın yıpranmasını istemiyoruz. Tarih belli olsun iki gün içinde ismi açıklayacağız" dediği biliniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu ismi adaylık sürecinde Belediye başkanları ve başta İYİ Parti olmak üzere ittifak ortakları tarafından epey yıpratıldı.

Yarın gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili net gelişmeler yaşanması beklenirken bir diğer tartışma konusu ise milletvekilliği listeleri.

Ankara kulislerinden son bilgiler: İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu

MASA ORTAKLARININ VEKİLLİK ÇEKİNCELERİ!

İYİ Parti'nin baraj sorunu olduğu düşünülmese de Meclis'te yer almayan masa ortaklarının CHP listelerinden milletvekili adayı olması bekleniyor. İttifak'ın küçük ortaklarının vekil sayılarıyla ilgili çekinceleri olduğu da söyleniyor. CHP'nin 25 sandalyeyi ittifak ortağı bu partilere tahsis edeceği tahmin ediliyor.