Ankara kulislerinden son bilgiler: İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Melih Altınok'la Sebep Sonuç programında muhalefete dair son kulisleri paylaştı. Gelen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ısrarı sonuç vermedi. İYİ Parti ve Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu.