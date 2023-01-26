AK Parti’den 6’lı masaya adaylık yanıtı: Mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız

HAMZA DAĞ: MAĞLUBİYETTEN KORKMAYA BAŞLADINIZ

Seçim tarihi yaklaştıkça henüz aralarındaki ihtilafı çözmediği gözler önüne serilen 6'lı masanın bu algı girişimine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan yanıt geldi.

Dağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda masadaki isimlerin seçim yaklaştıkça korkmaya başladıklarının altını çizdi. Dağ "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. "Erdoğan'ı yeneceğiz" dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz. Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız." ifadelerini kullandı.