Son dakika: Altılı masanın 11. toplantısı sona erdi! Yine Cumhurbaşkanı adayı yok

Son dakika haberi... CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 11. toplantısı sona erdi. Bugüne kadar 10 toplantı yapan ancak aday konuşmayan altılı masa, yaklaşık 9 saat süren 11. toplantıda adayı konuştu ancak bir sonuca varamadı.
ADAY İSMİ BELİRLEYEMEDİLER
Aday ismi üzerinde uzlaşı sağlanamadığı ortaya çıkan açıklamada "Geçiş sürecinin yol haritasını Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyu ile paylaşacağız." denildi.
Altılı masanın 12. toplantısı 13 Şubat 2023 Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak.
İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' İSTİFASI
Altılı masa adaylık krizi yaşanırken bugün İYİ Parti'de dikkat çeken bir istifa geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 'Parti kurulları Kemal Bey'i onaylayacak durumda değil.' ifadelerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı, altılı masanın 11. toplantısı sürerken İYİ Parti binasından apar topar ayrıldı.
AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA İKNA OLDU
Geçtğimiz gün önemli bir kulis bilgisini paylaşan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Melih Altınok'la Sebep Sonuç programında önemli bilgiler aktardı. Gelen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ısrarı sonuç vermedi. İYİ Parti ve Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu.
MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA TAM DESTEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz." sözleri ile adaylık savaşlarında Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini dile getirmişti.
ALTILI MASANIN KRİZ VAADİ
Türkiye'ye 'kriz' vaaden altılı masada son günlerle yaşanan gelişmeler tartışmalara neden oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayın programında seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını söylemişti. Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" şeklinde konuşmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KRİZ'E DESTEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Davutoğlu'nun açıklamalarına destek vererek "'Kriz çıkar' diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana 'Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun' diyebilir misiniz? ifadelerini kullanmıştı.