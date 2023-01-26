Son dakika: Altılı masanın 11. toplantısı sona erdi! Yine Cumhurbaşkanı adayı yok

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KRİZ'E DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Davutoğlu'nun açıklamalarına destek vererek "'Kriz çıkar' diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masada genel başkana 'Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun' diyebilir misiniz? ifadelerini kullanmıştı.