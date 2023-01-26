Son dakika: Altılı masanın 11. toplantısı sona erdi! Yine Cumhurbaşkanı adayı yok | Video
Son dakika haberi: Kriz ve kaosun eksik olmadığı altılı masada 11. toplantı İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Liderler, ilk kez Cumhurbaşkanı adayını konuşmak için toplanmış olsa da bir isim üzerinde uzlaşı sağlayamadı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi konuştuk" demekle yetinildi.
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