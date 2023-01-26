RTÜK Başkanı’ndan Habertürk’ün ’Karne hediyesi et’ haberi ile ilgili açıklama: Bu yalana ortak olan gazeteciler ne olacak?

"YALAN HABERE ORTAK OLAN GAZETECİLER VE MEDYA KURULUŞLARI NE OLACAK?"

Peki, bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak ?

Yine bu yalan habere mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, siyasi iktidara yönelik haksız ithamlarda bulunan siyasetçilerin ve sosyal medya kalemşörlerinin durumu ne olacak?

Yalan haberin malzemesi yapılan ailenin ve çocuğumuzun mağduriyeti, travması nasıl giderilecek? Çocuk istismarını kimler görmezden gelebilir?