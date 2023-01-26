RTÜK Başkanı’ndan Habertürk’ün ’Karne hediyesi et’ haberi ile ilgili açıklama: Bu yalana ortak olan gazeteciler ne olacak?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Annem bana karne hediyesi olarak et aldı' şeklindeki yalan haberi yapan Habertürk TV'ye ve bu yalana ortak olan diğer kuruluşlara tepki gösterdi. Şahin, "Bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak?" dedi.
"HABERİN YALAN OLDUĞU ANLAŞILDI"
RTÜK Başkanı Şahin'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden, özel bir haber kanalının üstüne gitmesiyle ve bizim yakın takibimizle "yalan haber" olduğu ortaya çıkan "Annem karne hediyesi olarak et aldı" haberinin yalan ve kurmaca olduğu anlaşıldı.
"YALAN HABERE ORTAK OLAN GAZETECİLER VE MEDYA KURULUŞLARI NE OLACAK?"
Peki, bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak ?
Yine bu yalan habere mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, siyasi iktidara yönelik haksız ithamlarda bulunan siyasetçilerin ve sosyal medya kalemşörlerinin durumu ne olacak?
Yalan haberin malzemesi yapılan ailenin ve çocuğumuzun mağduriyeti, travması nasıl giderilecek? Çocuk istismarını kimler görmezden gelebilir?