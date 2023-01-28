ADAYLIK İÇİN 13 ŞUBAT TARİHİNİ İŞARET ETMİŞLERDİ

Bugüne kadar 11 kez toplantı gerçekleştiren 6'lı masa 26 Ocak'taki son toplantısında ilk kez Cumhurbaşkanı adayını görüştü. Ancak yine beklendiği üzere bir aday belirleyemedi. Toplantı sonrasında yapılan yazıla açıklamada ise 13 Şubat'ta adayın açıklanacağını ilişkin mesajlar verildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında "13 Şubat günü adayın belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Altılı masada adaylık çıkmazı! 13 Şubat'ı işaret etmişlerdi: İYİ Parti'den yeni çıkış | VİDEO

"13 ŞUBAT'TA ADAY İSMİ ÇIKMAYACAK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise 13 Şubat'ta herhangi bir aday isminin açıklanmayacağını dile getirdi. Canlı yayın programına bağlanan Usta, 6'lı masanın son toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13 Şubat'ta yalnızca aday belirleme sürecinin açıklanacağını belirten Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum. Orada söylelinen geçiş yol haritası ve Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin nihai değerlendirme yapıldıktan sonra açıklanacağı söyleniyor. Nihai değerlendirme de herhalde topluca bir toplantıda olur. 13 Şubat'ta yapılacak olan şey, geçiş yol haritasının açıklanması ve aday belirlemedeki sürecin nasıl olacağına ikişkin mütabat olacaktır." şeklinde konuştu.