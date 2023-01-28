Altılı masada adaylık çıkmazı! 13 Şubat’ı işaret etmişlerdi: İYİ Parti’den yeni çıkış

Son yılların en önemli seçimlerinden biri olan 2023 seçimleri için 14 Mayıs tarihi belirlendi. Ancak muhalefet partilerin liderlerinin oluşturduğu 6'lı masada yaşanan adaylık savaşı nedeniyle henüz bir isim üzerinde uzlaşı sağlanamadı.
ADAYLIK İÇİN 13 ŞUBAT TARİHİNİ İŞARET ETMİŞLERDİ
Bugüne kadar 11 kez toplantı gerçekleştiren 6'lı masa 26 Ocak'taki son toplantısında ilk kez Cumhurbaşkanı adayını görüştü. Ancak yine beklendiği üzere bir aday belirleyemedi. Toplantı sonrasında yapılan yazıla açıklamada ise 13 Şubat'ta adayın açıklanacağını ilişkin mesajlar verildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında "13 Şubat günü adayın belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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"13 ŞUBAT'TA ADAY İSMİ ÇIKMAYACAK"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise 13 Şubat'ta herhangi bir aday isminin açıklanmayacağını dile getirdi. Canlı yayın programına bağlanan Usta, 6'lı masanın son toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13 Şubat'ta yalnızca aday belirleme sürecinin açıklanacağını belirten Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum. Orada söylelinen geçiş yol haritası ve Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin nihai değerlendirme yapıldıktan sonra açıklanacağı söyleniyor. Nihai değerlendirme de herhalde topluca bir toplantıda olur. 13 Şubat'ta yapılacak olan şey, geçiş yol haritasının açıklanması ve aday belirlemedeki sürecin nasıl olacağına ikişkin mütabat olacaktır." şeklinde konuştu.
ADAYLIK SAVAŞINDA SON DURUM
6'lı masada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir şekilde karşı çıktığı biliniyor. Akşener ise, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için mücadele veriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta 'Belediye Başkanları görevlerine devam edecek' diyerek kapıları iki isme kapatıyor. Ali Babacan ise son haftalarda yaptığı açıklamalar ile birlikte kendisinin de aday olabileceğini belirtiyor.
İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' İSTİFASI
6'lı masada adaylık krizi yaşanırken 26 Ocak'ta İYİ Parti'de dikkat çeken bir istifa gelmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 'Parti kurulları Kemal Bey'i onaylayacak durumda değil.' ifadelerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti.
MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA TAM DESTEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz." sözleri ile adaylık savaşlarında Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini dile getirmişti.
DEMOKRAT PARTİ'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU
Adaylık savaşlarında Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı adayının masadan çıkması gerektiğini belirterek, "Parti liderlerinin aday olması birinci öncelikli tercihlerimizdendir" dedi. Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en kuvvetli adaylardan olduğunu söylemişti.