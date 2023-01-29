Altılı masada adaylık çıkmazı! 13 Şubat'ı işaret etmişlerdi: İYİ Parti'den yeni çıkış | VİDEO
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, 6'lı masada adaylık savaşları gitikçe derinleşiyor. 6'lı masanın son toplantısında aday ismi belirlenemezken bir sonraki toplantının tarihi olan 13 Şubat işaret edilmişti. Ancak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 13 Şubat'ta bir adayın çıkacağını öngörmediğini söyledi.
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