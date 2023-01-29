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Giriş Tarihi: 29.1.2023 18:17 Son Güncelleme: 29.1.2023 18:35

İYİ Parti İl Kongresinde tansiyon yükseldi! Delegeler Milletvekili Ayhan Erel’e tepki gösterdi

İYİ Parti il kongresinde liste tartışması yaşandı. Bazı delegeler sahnenin önüne gelerek İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’e ‘Adil olun’ diye tepki gösterdi. Erel’de ‘Adil olmadığımızdan şüphen mi var? O senin sorunun’ diyerek karşılık verdi.

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İYİ Parti İl Kongresinde tansiyon yükseldi! Delegeler Milletvekili Ayhan Erel’e tepki gösterdi

İYİ Parti Konya İl Teşkilatı 3'üncü Olağan Kongresi bir otelde gerçekleştirildi. Rıdvan Peker, Kadir Ulusoy ve Nurdoğan Okur'un başkanlık için yarıştığı kongrede, delegelerin oy verme işleminden hemen önce liste tartışması yaşandı.

Bazı delegeler sahnenin önüne gelerek İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'e 'Adil olun' diye tepki gösterdi.

İYİ Parti il kongresinde tansiyon yükseldi! Delegeler Milletvekili Ayhan Erel’e ‘Adil olun’ diye tepki gösterdi | Video

Erel'de 'Adil olmadığımızdan şüphen mi var? O senin sorunun' diyerek karşılık verdi.

Bu sırada partililer araya girerek delegeleri sakinleştirmeye çalıştı.

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İYİ Parti İl Kongresinde tansiyon yükseldi! Delegeler Milletvekili Ayhan Erel’e tepki gösterdi
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