İYİ Parti İl Kongresinde tansiyon yükseldi! Delegeler Milletvekili Ayhan Erel’e tepki gösterdi

İYİ Parti Konya İl Teşkilatı 3'üncü Olağan Kongresi bir otelde gerçekleştirildi. Rıdvan Peker, Kadir Ulusoy ve Nurdoğan Okur'un başkanlık için yarıştığı kongrede, delegelerin oy verme işleminden hemen önce liste tartışması yaşandı.