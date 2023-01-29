Son dakika: Bahçeli’den önemli açıklamalar

Amasya iliklerine kadar Türk'tür.

Husumet cephesinde toplaşanlar ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür. Dün zalimlere yandaşlık yapanlar vardı, bugün de karşımızdadır.

Meçhul bir istikametin kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

Türkiye içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmulştur. Cumhurbaşkanlığı sisteminin karalanması için her türlü çirkeflik sergilenmektedir.